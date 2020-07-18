الشرطة تغلق 259 متجراً وتحرر 18 مخالفة لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت شرطة محافظة جنين، اليوم السبت، 259 محلا تجاريا، وحررت 18 مخالفه، منها ثماني مخالفات بحق محلات لعدم التزامهم بتعليمات الإغلاق، كما ضبطت سبع مركبات غير قانونية، وألغت أربع حفلات زفاف، وألقت القبض على 31 مطلوبا في مدينة جنين وريفها.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جباره، نظمت جولات تفقدية في المدينة والريف، تخللها إغلاق 259 محلا تجاريا وتحرير 18 مخالفه، منها 10 مخالفات لأشخاص لعدم مراعاتهم قواعد السلامة العامة، و8 مخالفات بحق محلات لعدم التزام أصحابها بالتعليمات التي أًعلن عنها، كما تم ألغاء أربع حفلات زفاف.



وفي سياق منفصل، ومن خلال عمل دوريات شرطة المحافظة تم إلقاء القبض على 31 مطلوبا، وضبط سبع مركبات غير قانونية في مدينة جنين وريفها .



من جهته، أكد العميد عزام جباره، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة.