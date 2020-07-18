النخالة: للأسف السلطة الفلسطينية منفتحة على الإسرائيليين ومنغلقة على غزة





وأضافت في مقابلة عبر قناة (فلسطين اليوم): أن القيادة الفلسطينية قبلت وفاوضت على الوهم عبر اتفاق (أوسلو)، ولا زلنا نراوح في المكان نفسه.





وتابع: أن السلطة عقدت اتفاق (أوسلو) وركضت خلف الوهم وإسرائيل لن تعطي الفلسطينيين شيئاَ.





وأعرب النخالة عن أسفه بأن السلطة منفتحة على الإسرائيليين ومنغلقة على غزة، وفق تعبيره.





وحول الوحدة الوطنية، قال الأمين العام لحركة الجهاد: إن موقف الجهاد إيجابي في الوحدة الوطنية ومن دون حدود، وندفع باتجاه هذا الموقف حتى لو كان على حسابنا





وفيما يتعلق بمخطط "الضم" والموقف الأردني، قال النخالة: إن رد الفعل الأردني هو رد الخائف والمتوتر، لأن مشروع الضم سيؤدي لترحيل الفلسطينيين.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة اليوم السبت: إن الفلسطينيين بحاجة لمقاربة تختلف عن الماضي.