شاهد: مواطن بالخليل راقب والدته المصابة بـ (كورونا) من نافذة المستشفى حتى وفاتها





ويقول مدير مستشفى الخليل الحكومي، طارق البربراوي، "في البداية كان جهاد مراقباً لوالدته، ولكن فيما بعد تم استبداله بأخيه الذي كان ممرضاً في المستشفى.





وأفرد تلفزيون (فلسطين) تقريراً عن السويطي، وسط حالة من الحزن الشديد، شعر بها نجل المتوفية.