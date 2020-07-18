الرئيس عباس يجري اتصالاً للاطمئنان على أمير الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية.



وتمنى الرئيس عباس لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار بقيادته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).