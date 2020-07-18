موجتا حر تضربان فلسطين خلال أيام وتوقعات بدرجات حرارة تتخطى الـ 40

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خاص دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، أيمن المصري، إن موجتي حر قويتان ستضربان فلسطين خلال الأيام المقبلة، الأولى ستكون ابتداء من غداً الأحد.



وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الموجة الثانية ستصل فلسطين بعد ثمانية أيام من الآن، مبيناً أنها ستكون مطلع الأسبوع المقبل.



وأضاف المصري: "الموجة الأولى سيكون الجو فيها حار وتصل درجة الحرارة لـ 34 في القدس، و37 في غزة، مع رطوبة عالية وأجواء خانقة قد تتخطى الـ 40 في الأغوار".



وأشار المصري، إلى أنه مع مطلع الأسبوع المقبل سنكون مقبلين على موجة حرارة لم نشهدها منذ مطلع الصيف الجاري، متابعاً: " درجة الحرارة ستكون في الأربعينات وقد تصل إلى خمسين درجة مئوية، وليس من الواضح مدتها".



وفي وقت سابق، قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن ارتفاعاً سيطرأ على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارًا بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة، خصوصًا في المناطق المنخفضة. وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.



والأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة جدًا بشكل عام نهارًا في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصًا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانًا.