الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة أشخاص بزعم تنفيذ هجوم في (بيت إيل)
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إنه اعتقل ثلاثة أشخاص من مخيم الجلزون، برام الله، بزعم تنفيذ هجوم في (بيت إيل).
قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إنه اعتقل ثلاثة أشخاص من مخيم الجلزون، برام الله، بزعم تنفيذ هجوم في (بيت إيل).
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن قوات الجيش و(شاباك) اعتقلت اليوم ثلاثة أشخاص في مخيم الجلزون، نفّذوا قبل ساعات من اعتقالهم محاولة هجوم باتجاه (بيت إيل).
وقال: إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.
التعليقات