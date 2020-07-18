الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة أشخاص بزعم تنفيذ هجوم في (بيت إيل)





وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أن قوات الجيش و(شاباك) اعتقلت اليوم ثلاثة أشخاص في مخيم الجلزون، نفّذوا قبل ساعات من اعتقالهم محاولة هجوم باتجاه (بيت إيل).





وقال: إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.





رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إنه اعتقل ثلاثة أشخاص من مخيم الجلزون، برام الله، بزعم تنفيذ هجوم في (بيت إيل).