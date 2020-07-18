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دولي

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت إسرائيل اليوم السبت، تسجيل أرقام عالية في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.745 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 49.204 مصاباً.

وبين المصابين، 217 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 400 حالة.



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