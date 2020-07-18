إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.745 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 49.204 مصاباً.





وبين المصابين، 217 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 400 حالة.











رام الله - دنيا الوطنواصلت إسرائيل اليوم السبت، تسجيل أرقام عالية في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.