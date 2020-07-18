نقابة الصحفيين تستنكر زج اسم اثنين من الصحفيين بقضية الطالبة النجار

أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بياناً صحفياً بشأن زج وزارة التربية والتعليم بغزة اسم صحفيين بقضية تزوير طالبة لشهادة الثانوية العامة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تستنكر نقابة الصحفيين الفلسطينينيين بشدة قيام وزارة التربية والتعليم بغزة بزج بالزميلين مثني النجار وطارق أبو اسحاق في قضية تزوير إحدى الطالبات بمحافظة خان يونس لشهادة الثانوية العامة الخاصة بها، وملاحقتهما من مباحث ونيابة خان يونس واحتجازهما عدة ساعات، وتوقيعهم على تعهد في نيابة خان يونس ، يجبرهما على تصوير اعتذار لوزارة التربية والتعليم من الفتاة وولي أمرها، على الرغم من إقرار وكيل الوزارة بغزة د. زياد ثابت للزميل مثنى النجار قد يكون حصل خطأ من الطالبة قي نقل رقم الجلوس، وان المديرية قامت بتعديل الخطأ ومنح الطالبة شهادتها، وهو دليل على أن الوزارة وقعت في نفس التضليل الذي تعرض له الزملاء الصحفيين، قبل أن يعود بعد نص ساعة ويؤكد إكمال الطالبة في أربع مواد، الأمر الذي نشره الزميل مثني على الفور، ونفي كل ما يتعارض معه، ونشر البيان التوضحي من الوزارة وتعامل معه كافة الجسم الصحفي بجدية .



وفي إفادة لنقابة الصحفيين تقدم بها الزميلان النجار وأبو اسحاق فقد تلقيا استدعاء عبر الهاتف من مباحث شرق خان يونس يخبرهما بضرورة الحضور لتقديم إفادة في قضية الطالبة، بناء على شكوى من وزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من معرفة نقابة الصحفيين المسبقة بنية الوزارة بتقديم الشكوى يوم الأربعاء ومحاولة حل القضية بالتعاون بين الوزارة والنقابة حيث تم التواصل مع المستشارة القانونية للوزارة ومدير الإعلام ، ومحاولة الاتصال أكثر من مرة بوكيل الوزارة الذي لم يرد على الاتصال، وتواصلت مع وكيل الوزارة د. بصري صالح الذي أكد أن الوزارة لا علم لها بهذه الشكوى، وأنها ترفض التعامل الأمني مع الصحفيين والإعلاميين…، إلا أن الوزارة بغزة أصرت على المضي بالقضية من خلال النيابة العامة والشرطة، على الرغم من الايجابية والمهنية التي تعاملت بها نقابة الصحفيين والزملاء مع مسؤولي التربية والتعليم منذ البداية، والتي ساعدت في تأكيد عملية التزوير ، ونشر كل بيانات الوزارة بشأن القضية، والتي تؤكد نيتهم السليمة في معرفة الجمهور الحقيقة كاملة .



وإزاء هذه التطورات التي ما زالت تبعاتها مستمرة، تؤكد نقابة الصحفيين على ما يلي :



1- تؤكد نقابة الصحفيين رفضها للأسلوب الذي تعاملت به وزارة التربية والتعليم بغزة مع الزملاء الصحفيين، وهو مخالف لاتفاقية التعاون الكامل بين الجانبين في كافة القضايا والموقعة من خلال الوزير الأسبق د. صبري صيدم ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وتؤكد على ضرورة احترام هذه الاتفاقية في كافة محافظات الوطن.



2- تستغرب نقابة الصحفيين قيام النيابة العامة بغزة بأخذ رواية وزارة التربية والتعليم – غزة، وربط قضية التزوير بقضية الزملاء الصحفيين والضغط عليهما بتصوير اعتذار الطالبة وولي أمرها لوزارة التربية والتعليم، وتطالبها بإنهاء هذا الربط فورًا ووقف أي ملاحقة للزملاء أو أي شكل من أشكال الضغط عليهما.



3- تؤكد نقابة الصحفيين رفضها نشر فيديو الاعتذار وتطالب الجهات المختصة بمعالجة قضية التزوير مع المتورطين فيها بعيدا عن الزملاء الصحفيين، وتعتبر إجبار الزملاء من قبل النيابة العامة على نشر الاعتذار تدخل مرفوض في حرية العمل الإعلامي، وقررت النقابة منع نشره أو نشر أي مادة إعلامية بهذا الاعتذار، وستتخذ إجراءات نقابية بحق أي صحفي ينشره.



4- تشدد نقابة الصحفيين الفلسطينيين انها ستتابع هذه القضية مع كافة المستويات ومن خلال القوانين المعمول بها في دولة فلسطين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية من اجل إعادة الاعتبار للزملاء الصحفيين، ولن تقبل بأي شكل هذه الإساءة لهما .



5- تعتبر نقابة الصحفيين ما تعرض له الزملاء الصحفيين من وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة بغزة إساءة غير مقبولة وتشكيك بمهنية الجسم الصحفي ، وتطالب بضرورة الاعتذار لهما.



6- تشيد نقابة الصحفيين بجهود وتضامن الزملاء الصحفيين والجسم الصحفي مع قضية الزميلان النجار وأبو اسحاق، كما تشكر المساندة القانونية والتعاون الكامل الذي قامت به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بناء على طلب النقابة ، والذي كان له الأثر في الإفراج عن الزملاء الصحفيين



رام الله - دنيا الوطن