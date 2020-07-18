قوات الاحتلال تحتجز عدداً من الشبان وسط الخليل

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال احتجزوا لمدة ساعة تقريبا عددا من الشبان من عائلات أبو هيكل، وغانم، وأبو عيشة، وغيرها، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في حي "تل الرميدة" وسط المدينة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن على الدوام عمليات احتجاز وتنكيل بحق المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل بحجة تأمين الحماية لمرور مستوطني (رمات يشاي) المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتجري لهم عمليات تفتيش مهينة.





رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من الشبان في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.