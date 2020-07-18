شاهد: عدة مسيرات بمناطق متفرقة من إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته





كما أفادت صحيفة (معاريف)، بأن تظاهرات جرت في "جفعتايم" تطالب باستقالة نتنياهو والحكومة.

وتأتي التظاهرة احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة وعدم تقديم يد العون للمستقلين واصحاب المصالح التجارية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).















رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم السبت، أن تظاهرات تجري الآن في القدس وتل أبيب و"هرتسليا" والجليل الأعلى واللطرون ومناطق أخرى في جميع أنحاء إسرائيل، تطالب باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.