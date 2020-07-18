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ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ليبيا اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات يومية لفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء انتشاره في آذار/مارس الماضي.

وأعلن المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تم 87 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1791 إصابة.

وبين الإصابات، 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.



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