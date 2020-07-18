ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)





وبين الإصابات، 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.









رام الله - دنيا الوطنسجلت ليبيا اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات يومية لفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء انتشاره في آذار/مارس الماضي.وأعلن المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تم 87 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1791 إصابة.