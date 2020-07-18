إيطاليا: تسجل أعلى معدل يومي لوفيات وإصابات (كورونا) منذ نحو أسبوع

سجلت إيطاليا اليوم السبت، أعلى معدل لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) اليومية، منذ نحو أسبوع.



وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنها وثقت 249 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



ومقارنة بيوم أمس، ازداد عدد الإصابات بالفيروس، ليصل إلى 244216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35042 شخصا".



وكانت إيطاليا سجلت أمس 11 حالة وفاة، و233 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.



رام الله - دنيا الوطن