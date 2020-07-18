الكويت: تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام عربية، إن تم تفويض الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصات الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الدستورية مؤقتاً.



ودخل أمير الكويت المستشفى يوم السبت لإجراء فحوصات طبية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله، إن الشيخ صباح (91 عاما) "دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ووفق قناة (العربية)، فقد أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً بأمير الكويت للاطمئنان على صحته