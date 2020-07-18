الجزائر تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت الجزائر اليوم السبت، حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





ووفق ما ذكرته وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 601 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء التفشي إلى 22549 حالة.



وأكدت الوزارة تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1068.



وتشهد الجزائر زيادة يومية مستمرة لعدد المصابين منذ 11 تموز/يوليو.





رام الله - دنيا الوطن