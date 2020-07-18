عاجل

  • الكويت: تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا

  • الكويت: الشيخ صباح يفوض ولي العهد بممارسة بعض مهام أمير البلاد مؤقتا

شؤون فلسطينية

حماس تعلق على شطب (غوغل) و(أبل) فلسطين من خرائطهما الدولية

حماس تعلق على شطب (غوغل) و(أبل) فلسطين من خرائطهما الدولية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على شطب (غوغل) و(أبل) فلسطين من خرائطهما الدولية.

وعدّت الحركة قيام الشركتين الأمريكيتين، بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية، "انحيازًا لرواية الاحتلال"، وخطوة "مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية". 

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه "الخطوة تشكل انحيازًا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية".

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية". 

وأردف "هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

يشار إلى أن محركي البحث (آبل) و (غوغل) قاما بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة، عن قيام محركي البحث (غوغل) و(آبل)، بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة، وفق ما نقلت موقع (الإمارات اليوم).

وتظهر في خرائط (غوغل)، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي (ياندكس) هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

أخبار ذات صلة

ملحم: &#34;المالية&#34; من تُحدد نسبة وموعد صرف الرواتب ولا جديد بموضوع &#34;المقاصة&#34;

ملحم: "المالية" من تُحدد نسبة وموعد صرف الرواتب ولا جديد بموضوع "المقاصة"

ملحم: استمرار توقف الحركة بين محافظات الوطن لمدة أسبوع

ملحم: استمرار توقف الحركة بين محافظات الوطن لمدة أسبوع

رأفت: التصريحات الأمريكية الداعية للإبقاء على دولة فلسطينية حية جاءت بضغط المجتمع الدولي

رأفت: التصريحات الأمريكية الداعية للإبقاء على دولة فلسطينية حية جاءت بضغط المجتمع الدولي

(أزرق أبيض): نريد التركيز على تحسين أوضاع المستوطنين بدلاً من &#34;الضم&#34;

(أزرق أبيض): نريد التركيز على تحسين أوضاع المستوطنين بدلاً من "الضم"

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

برئاسة اشتية.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام

برئاسة اشتية.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة &#34;كفردان&#34;

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة "كفردان"

سلفيت: قرارٌ بإعادة فتح المستشفى الحكومي بعد سلبية نتائج مخالطي الطبيب المصاب

سلفيت: قرارٌ بإعادة فتح المستشفى الحكومي بعد سلبية نتائج مخالطي الطبيب المصاب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

رأفت: التصريحات الأمريكية الداعية للإبقاء على دولة فلسطينية حية جاءت بضغط المجتمع الدولي

رأفت: التصريحات الأمريكية الداعية للإبقاء على دولة فلسطينية حية جاءت بضغط المجتمع الدولي

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة &#34;كفردان&#34;

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة "كفردان"

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة &#34;باب الرحمة&#34; بالقدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة "باب الرحمة" بالقدس

وزير الاتصالات: ندرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)

وزير الاتصالات: ندرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)

&#34;الخارجية&#34; تعلن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

"الخارجية" تعلن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

إصابة ثلاثة مواطنين خلال شجار عائلي في القدس

إصابة ثلاثة مواطنين خلال شجار عائلي في القدس

الجهاد الإسلامي: &#34;آبل وجوجل&#34; منحازتان للاحتلال الإسرائيلي واجراءهما لن يغير من الحقيقة شيئاً

الجهاد الإسلامي: "آبل وجوجل" منحازتان للاحتلال الإسرائيلي واجراءهما لن يغير من الحقيقة شيئاً

منوعات

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على &#34;انستجرام&#34;.. والفنانون يتفاعلون

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام".. والفنانون يتفاعلون

إليسا تهاجم حكومة بلادها: &#34;لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها: "لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن"

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

عربي

الجزائر تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى