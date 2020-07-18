حماس تعلق على شطب (غوغل) و(أبل) فلسطين من خرائطهما الدولية

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على شطب (غوغل) و(أبل) فلسطين من خرائطهما الدولية.



وعدّت الحركة قيام الشركتين الأمريكيتين، بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية، "انحيازًا لرواية الاحتلال"، وخطوة "مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".



وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه "الخطوة تشكل انحيازًا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية".



وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية".



وأردف "هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".



يشار إلى أن محركي البحث (آبل) و (غوغل) قاما بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.



وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة، عن قيام محركي البحث (غوغل) و(آبل)، بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة، وفق ما نقلت موقع (الإمارات اليوم).



وتظهر في خرائط (غوغل)، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.



وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي (ياندكس) هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.



رام الله - دنيا الوطن