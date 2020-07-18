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دولي

حسن روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس (كورونا)

حسن روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت: إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس (كورونا).

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: أن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال روحاني: "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية"، مضيفاً:  أن "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر".

وأضاف أن ما يزيد على 200 ألف تلقوا العلاج في المستشفيات وأن الوزارة تتوقع أن يتضاعف الرقم في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت الذي تعد هذه الأرقام التي ذكرها روحاني، أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي الصادر يوم السبت وهو 271606 إصابات، قال مكتب الرئيس الإيراني إن الأرقام تستند إلى "سيناريو تقديري" من تقرير لنائب وزير الصحة لشؤون البحث، 

وأعادت السلطات اليوم السبت فرض قيود لمدة أسبوع في العاصمة طهران، بما في ذلك حظر الفعاليات الدينية والثقافية وإغلاق المدارس الداخلية والمقاهي والمسابح المغلقة والمتنزهات وحدائق الحيوان.

وسجلت وزارة الصحة 188 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 13979.

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