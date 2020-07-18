بسبب مخاوف تتعلق بالبيانات.. بريطانيا توقف مؤقتا نشر التحديث اليومي لوفيات (كورونا)





وأضافت الرسالة: "توجد مزاعم بأن عدم وجود فترة انقطاع قد يحرف عدد الوفيات اليومية الحالي. لذا فسنتوقف بشكل مؤقت عن نشر عدد الوفيات اليومي إلى أن يتم حل الأمر".





وتعد بريطانيا حالياً من أشد الدول الأوروبية تضررا من الفيروس، إذ تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة به 45 ألف شخص، لكن الحكومة قالت إن المقارنات الدولية مضللة، إذ تسجل البلدان وفيات فيروس (كورونا) المستجد بطريقة مختلفة.



رام الله - دنيا الوطنوسط مخاوف من احتمال وجود تضخيم في العدد، أوقفت بريطانيا مؤقتاً نشر التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد بعد تعليمات من الحكومة بمراجعة طريقة معالجة البيانات.وقال أكاديميون وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز): إن الطريقة التي تحصي بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع تفشي الأمراض المعدية، الأرقام تعني أنها قد تكون مختلفة مقارنة بأجزاء أخرى من المملكة المتحدة.وذكرت رسالة نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت، أن "مقياس الوفيات اليومي يعمل حاليا على إحصاء جميع من ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) وتوفوا منذ ذلك الحين، دون انقطاع ما بين وقت الفحص وتاريخ الوفاة".