فيروس (كورونا) يضرب قاعدة تدريب لواء جفعاتي في "كتسيعوت"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن هناك تفشٍ واسعاً لفيروس (كورونا) في قاعدة تدريب لواء "جفعاتي" في "كتسيعوت".



وأضافت أن ما لا يقل عن عشرة أصبيوا بالفيروس، وهناك أكثر من 150 في الحجر الصحي.



وتابعت الصحيفة: أن عائلات الجنود تشتكي من الظروف السيئة حول طبيعة الحجر الصحي لأبنائهم.



وأعلن المسؤولون الصحيون في إسرائيل، اليوم السبت، عن إصابة 1929 شخصاً آخر خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 26323 إصابة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).