لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى















دخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المستشفى يوم السبت لإجراء فحوصات طبية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله، إن الشيخ صباح (91 عاما) "دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).ووفق قناة (العربية)، فقد أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً بأمير الكويت للاطمئنان على صحته.