(أزرق أبيض): نريد التركيز على تحسين أوضاع المستوطنين بدلاً من "الضم"





وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر، وهو عضو في حزب (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، إنه يريد العمل على "الزراعة الآن وليس الضم" من أجل المزارعين في الضفة الغربية.



وأضاف لراديو تل أبيب (إف.إم102): "نحتاج لأن نوفر المياه لغور الأردن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هناك... وتحسين (وصول) الكهرباء"، وتابع قائلا: "لماذا نتشاحن ونضيع الوقت؟... أتمنى أن نوجه مواردنا القومية لذلك"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال وزير آخر ينتمي لحزب (أزرق أبيض): إن ذلك هو توجه غانتس أيضا وإن زعيم الحزب يعتقد أن العمل على البنية التحتية في الضفة الغربية التي يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون "تجعل التعايش ممكنا بما يتسق مع خطة ترامب".



واتفق غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو، على بدء مناقشة خطط الضم في أول تموز/يوليو لكن الخطة التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرى تنحيتها جانبا بسبب عودة فيروس (كورونا) المستجد للانتشار.



وكان قد غانتس قال: إن الأولوية يجب أن تكون للأزمة الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد تؤجج الصراع مع الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنقال وزيران إسرائيليان من حزب (أزرق أبيض): يوم الجمعة إن الحزب يريد أن ترجئ إسرائيل خطط الضم في الضفة الغربية وتركز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة.