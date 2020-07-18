تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية





وقالت في تصريح لها عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الإصابات من المخالطين في محافظة قلقيلية والحلات موزعة؛ 30 حالة مدينة قلقيلية، وثلاث حالات بلدة "جيت".



وبهذا الرقم، يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 94 إصابة، فيما

تقوم وزارة الصحة بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين تمهيداً لسحب عينات منهم.



وجددت التأكيد أن عدد الإصابات المرتفع بفيروس (كورونا) سببه الاختلاط في الأعراس وحفلات التوجيهي، وبهذا "فإننا نؤكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة وعدم اللجوء إلى التجمع والتجمهر، خلافاً للتعليمات المعلن عنها".





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية اليوم السبت، بتسجيل 33 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.