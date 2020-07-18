بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة "كفردان"





كما يأتي ذلك للتشارور في وضع تصور لتحقيق سبل السلامة، بعد ظهور 17 إصابة بفيروس (كورونا) في البلدة.





هذا وقامت طواقم وزارة الصحة/الطب الوقائي بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين، و تم سحب 500 عينة من المخالطين وأهل البلدة منذ ساعات الصباح بانتظار الإعلان عن نتيجة الفحص في الساعات القادمة هذا اليوم.



وقال الرجوب: ان عدد الإصابات المرتفع بفيروس (كورونا) سببه الاختلاط في الأعراس وحفلات التوجيهي، وبهذا "فإننا نؤكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة من حيث التباعد وارتداء كمامة والتعقيم وعدم اللجوء إلى التجمع والتجمهر.





كما تفقد الرجوب نقاط المحبة للأجهزة الأمنية، ومتمنياً السلامة لأهل "كفردان"، وباقي مناطق المحافظة التي ظهرت فيها حالات إصابة.









رام الله - دنيا الوطنقام محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب ومدير مديرية الصحة، د. وسام صبيحات، ظهر اليوم، بجولة تفقدية لبلدة "كفردان"، والتقيا رئيس بلديتها بلال مرعي، بهدف الاطمئنان على سلامة مواطنيها.