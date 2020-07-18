سلفيت: قرارٌ بإعادة فتح المستشفى الحكومي بعد سلبية نتائج مخالطي الطبيب المصاب

قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، إعادة فتح مستشفى الشهيد ياسر عرفات في المحافظة.



وقال في تصريحات أبرزتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه "بناء على نتائج فحص العينات التي أخذت من مخالطي الدكتور محمد البشر من الطاقم الطبي في مستشفى الشهيد ياسر عرفات والتي ظهرت نتائجها سلبية، قررنا ابتداءً من اليوم إعادة فتح المستشفى بشكل كامل".



كما قرر المحافظ إخضاع الطاقم المخالط للطبيب المصاب، بشكل مباشر للحجر المنزلي 14 يوماً، وإعادة فحصهم بعد أربعة أيام.



وأعلنت "الصحة" أمس الجمعة، إغلاق أقسام في مستشفيي، الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، والشهيد خليل سليمان في جنين، والحجر على المرضى المنومين والكوادر الطبية العاملة فيها فيها بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا) داخلها.



رام الله - دنيا الوطن