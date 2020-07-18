شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات: ندرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)

وزير الاتصالات: ندرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)، كالروسي أو الصيني، رداً على قرار شطب دولة فلسطين عن خرائطها.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تعقيباً على هذا العمل المدان محليا ودوليا، أن الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأميركي (جوجل)، وشركة (أبل) مؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و "آبل"، من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية.

وأشار سدر إلى إن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار.

ولفت الى أن الوزارة تراسل منذ فترة (جوجل) و(فيسبوك) وغيرها من الشركات للضغط عليهم وإجبارهم على الأخذ بالرواية والمحتوى الفلسطيني، غير أن تجاوبهم ليس بالشكل المطلوب.

وتابع سدر "نشجع الحراك الشعبي، ودور النقابات، وحركة مقاطعة الاحتلال "BDS" التي نتواصل معها من خلال التوقيع على عرائض من شأنها تصويب الوضع كما كان، وأن يشارك كل فلسطيني في عملية الضغط بهذا الاتجاه"، مشددا على أن هذا حقنا ولن نتنازل عنه مطلقا.

يشار إلى أن محركي البحث (آبل) و (غوغل) قاما بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة، عن قيام محركي البحث (غوغل) و(آبل)، بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة، وفق ما نقلت موقع (الإمارات اليوم).

وتظهر في خرائط (غوغل)، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.

وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي (ياندكس) هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.

وأثار اختفاء دولة فلسطين من خرائط (جوجل)، و(آبل) المعتمدة، تصاعدا لردود الأفعال المناهضة لهما، الأمر الذي دفع العديد من المغردين إلى تدشين وسم بعنوان  #FreePalestine، نظير تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

(أزرق أبيض): نريد التركيز على تحسين أوضاع المستوطنين بدلاً من &#34;الضم&#34;

(أزرق أبيض): نريد التركيز على تحسين أوضاع المستوطنين بدلاً من "الضم"

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

برئاسة اشتية.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام

برئاسة اشتية.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة &#34;كفردان&#34;

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة "كفردان"

سلفيت: قرارٌ بإعادة فتح المستشفى الحكومي بعد سلبية نتائج مخالطي الطبيب المصاب

سلفيت: قرارٌ بإعادة فتح المستشفى الحكومي بعد سلبية نتائج مخالطي الطبيب المصاب

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة &#34;باب الرحمة&#34; بالقدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة "باب الرحمة" بالقدس

البزم يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن مناورة اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع

البزم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مناورة اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع

&#34;الخارجية&#34; تعلن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

"الخارجية" تعلن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة &#34;كفردان&#34;

بعد تسجيل 17 إصابة.. مدير الصحة ومحافظ جنين يتفقدان بلدة "كفردان"

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة &#34;باب الرحمة&#34; بالقدس

شاهد: شرطة الاحتلال تعيق عمل متطوعين لتنظيف مقبرة "باب الرحمة" بالقدس

إصابة ثلاثة مواطنين خلال شجار عائلي في القدس

إصابة ثلاثة مواطنين خلال شجار عائلي في القدس

تعيين &#34;إبراهيم الحافي&#34; خبيراً لدى المنظمة العربية للسياحة

تعيين "إبراهيم الحافي" خبيراً لدى المنظمة العربية للسياحة

عريقات: نُطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية ومراقبة لسجون الاحتلال

عريقات: نُطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية ومراقبة لسجون الاحتلال

فيديو: مناورة تدريبية لمحاكاة وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني بغزة

فيديو: مناورة تدريبية لمحاكاة وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني بغزة

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

منوعات

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على &#34;انستجرام&#34;.. والفنانون يتفاعلون

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام".. والفنانون يتفاعلون

إليسا تهاجم حكومة بلادها: &#34;لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها: "لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن"

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

عربي

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

لإجراء فحوصات طبية.. أمير الكويت الجابر الصباح يدخل المسشفى

قطر: يجب شطب السودان من قوائم الإرهاب

قطر: يجب شطب السودان من قوائم الإرهاب