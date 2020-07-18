وزير الاتصالات: ندرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن (جوجل)، كالروسي أو الصيني، رداً على قرار شطب دولة فلسطين عن خرائطها.



وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تعقيباً على هذا العمل المدان محليا ودوليا، أن الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأميركي (جوجل)، وشركة (أبل) مؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و "آبل"، من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية.



وأشار سدر إلى إن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار.



ولفت الى أن الوزارة تراسل منذ فترة (جوجل) و(فيسبوك) وغيرها من الشركات للضغط عليهم وإجبارهم على الأخذ بالرواية والمحتوى الفلسطيني، غير أن تجاوبهم ليس بالشكل المطلوب.



وتابع سدر "نشجع الحراك الشعبي، ودور النقابات، وحركة مقاطعة الاحتلال "BDS" التي نتواصل معها من خلال التوقيع على عرائض من شأنها تصويب الوضع كما كان، وأن يشارك كل فلسطيني في عملية الضغط بهذا الاتجاه"، مشددا على أن هذا حقنا ولن نتنازل عنه مطلقا.



يشار إلى أن محركي البحث (آبل) و (غوغل) قاما بحذف "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.



وأفاد موقع (AS-Source News / MILITARY)، في تغريدة له على صفحته الخاصة، عن قيام محركي البحث (غوغل) و(آبل)، بحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة، وفق ما نقلت موقع (الإمارات اليوم).



وتظهر في خرائط (غوغل)، عند البحث عن دولة فلسطين، الدول المجاورة لها فقط.



وبحسب الموقع فإن محرك البحث الروسي (ياندكس) هو الوحيد الذي حافظ على موقع الدولة، حيث تظهر عند البحث عليها على الخريطة.



وأثار اختفاء دولة فلسطين من خرائط (جوجل)، و(آبل) المعتمدة، تصاعدا لردود الأفعال المناهضة لهما، الأمر الذي دفع العديد من المغردين إلى تدشين وسم بعنوان #FreePalestine، نظير تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.