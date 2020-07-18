البزم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مناورة اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة في قطاع غزة نفذت اليوم السبت مناورة تُحاكي وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في منطقة مكتظة بالسكان.





وأضاف البزم: "المناورة امتدت لساعتين وتعاملنا معها بالكيفية اللازمة وهي تأتي في إطار رفع الكفاءة والجهوزية وزيادة درجة اليقظة والانتباه لدى الأجهزة الحكومية في قطاع غزة خاصة مع زيادة حالات الإصابة في دول الجوار والمنطقة".





وتابع البزم: "وجدنا استجابة عالية من قبل المواطنين وتفهم للاجراءات وهذا يؤسس لعلمل ايجابي في التعامل مع الفيروس

نحن ايضا سيكون لدينا تقييمات لهذه المناورة للوقوف على التفاصيل ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية".

وأوضح البزم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "المناورة تحاكي كيفية التعامل مع الإصابة وفرض حظر التجول بشكل كامل في المنطقة السكنية المحيطة بهذه المنطقة لمنع تفشي الفيروس".