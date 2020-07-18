"الخارجية" تعلن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة





وأضافت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مكتب تصديقات محافظة رام الله، سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مقر وزارة الخارجية والمغتربين.



وتابعت الوزارة: مكتب تصديقات محافظة نابلس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مجمع نابلس التجاري الطابق الثاني وسط البلد.



وأضافت: مكتب تصديقات محافظة جنين من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهراً بجانب مبنى المحافظة.



وأردفت الوزارة: مكتب تصديقات محافظة بيت لحم الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة ١٢ ظهراً بجانب المقاطعة أيام الأحد والثلاثاء والخميس.



وأكد أن مكتب تصديقات محافظة الخليل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة ١١ في مركز اسعاد الطفولة بجانب بلدية الخليل.





وتؤكد الوزارة أنه يجب على جميع المراجعين التقيد بإجراءات السلامة من وضع الكمامات والكفوف والتباعد وعدم الازدحام حتى يتسنى لها خدمة الجميع بشكل صحي وآمن ومريح.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، عن فتح مكاتب التصديقات لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة بمن فيهم الراغبين بالحصول على المنح ولتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل استثنائي.