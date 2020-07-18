شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: في غزة يبدو أنهم يديرون أزمة (كورونا) بشكل "أفضل منا"

قناة إسرائيلية: في غزة يبدو أنهم يديرون أزمة (كورونا) بشكل "أفضل منا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم السبت، أن مسؤولي الصحة في قطاع غزة، يديرون أزمة فيروس (كورونا) بشكل أفضل من حكومة بينامين نتنياهو.

وقالت القناة: "في قطاع غزة يبلغ عدد المرضى النشطين بفيروس (كورونا) بحسب وزارة الصحة هناك ثلاثة فقط".

وأضافت: "وزارة الصحة بغزة أجرت اليوم مناورة للتعامل مع تفشي (كورونا) في حي النصر، "حاليا يبدو أنهم يديرون الأزمة بشكل أفضل منا" .

وارتفع عدد المتوفين في إسرائيل، بسبب فيروس (كورونا) إلى 392، مع وفاة ستة مرضى آخرين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلن المسؤولون الصحيون في إسرائيل، عن إصابة 1929 شخصاً آخر خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 26323 إصابة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، بإجراء 31 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم تسجل أية إصابة جدييدة بفيروس (كورونا) بالقطاع.

وأكدت أن الحالات النشطة المتبقية في مراكز الحجر للعلاج، ثلاث حالات فقط، بعد شفاء خمس حالات يوم الخميس

وأعلنت وزارتا الداخلية والصحة، بغزة اليوم السبت انتهاء المناورة التدريبية المشتركة، في إطار الجهوزية ورفع الكفاءة لمواجهة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه في القطاع والتي عقدت اليوم السبت في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم "الداخلية"، إياد البزم: "قامت الأجهزة المختصة بدورها في تلك المناورة وفق السيناريوهات المُعدة مسبقاً بهذا الخصوص، وتقوم لجنة حكومية مختصة بتقييم هذه المناورة ودراسة كافة الملاحظات".

وأضاف البزم: "نُسجّل شكرنا للمواطنين الكرام على تعاونهم في تنفيذ المناورة، واستجابتهم لكافة التعليمات والإرشادات بهذا الخصوص، ما ساعدنا بشكل مباشر في إنجاح تنفيذ المناورة بكافة سيناريوهاتها وتفاصيلها كما خطط لها".

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