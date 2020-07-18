"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، بإجراء 31 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
أفادت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، بإجراء 31 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم تسجل أية إصابة جدييدة بفيروس (كورونا) بالقطاع.
وأكدت أن الحالات النشطة المتبقية في مراكز الحجر للعلاج، ثلاث حالات فقط، بعد شفاء خمس حالات يوم الخميس.
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