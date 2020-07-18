قطر: يجب شطب السودان من قوائم الإرهاب

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب قطر، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستكمال رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مبينة أن هذه القيود من شأنها أن تعيق قدرة السودان على المضي قدما في جهوده لتعزيز الرفاه لشعبه.



وقالت قطر، عبر عبد الله السويدي، أحد أعضاء وفدها في جنيف: نرحب بجهود حكومة السودان وسعيها الجاد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل من شأنه، أن يفضي إلى إشاعة الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد.



وأكد السويدي على اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشعب السوداني الشقيق يستحق أن ينعم بالسلام المستدام والاستقرار والتنمية.