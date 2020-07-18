مصر: تدخلات تركيا في الشأن العربي مرفوضة وغير شرعية

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، تركيا، بالتدخل عسكريا وسياسيا في شؤون دول عربية، دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأعربت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، نشرته صحيفة (المصري اليوم) عن "اندهاشها إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك بشأن مدى شرعية الدعوات التي وجهتها بعض الأطراف الليبية مؤخرا إلى مصر بطلب التدخل في النزاع".



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ: إن هذه الدعوات تمثل "مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".



وأبدى حافظ، استغرابه حيال ما وصفه "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".



كما أكد على رفض مصر لـ"التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي"، قائلا إن هذه التدخلات "تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا".