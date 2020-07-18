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المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة

المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة
رام الله - دنيا الوطن
دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

وبحسب ما نقلت وكالة (سكاي نيوز) فقد جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، جاء فيه "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ".

وقالت المحكمة العليا: إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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