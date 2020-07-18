شاهد: صور المناورة التدريبية لمحاكاة وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارتا الداخلية والصحة، في قطاع غزة، انتهاء المناورة التدريبية المشتركة، في إطار الجهوزية ورفع الكفاءة لمواجهة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه في قطاع غزة، والتي عقدت اليوم السبت في حي النصر غرب مدينة غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إنه قامت الأجهزة المختصة بدورها في تلك المناورة وفق السيناريوهات المُعدة مسبقاً بهذا الخصوص، وتقوم لجنة حكومية مختصة بتقييم هذه المناورة ودراسة كافة الملاحظات.وأضاف البزم: "نُسجّل شكرنا للمواطنين الكرام على تعاونهم في تنفيذ المناورة، واستجابتهم لكافة التعليمات والإرشادات بهذا الخصوص، ما ساعدنا بشكل مباشر في إنجاح تنفيذ المناورة بكافة سيناريوهاتها وتفاصيلها كما خطط لها".