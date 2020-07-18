الصحة: تسجيل 532 إصابة بفيروس (كورونا) و104 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة في فلسطين إلى 7759. وأوضحت الصحة في تقريرها، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالتي وفاة منذ الصباح، في بيت كاحل بمحافظة الخليل، والعيزرية، ما يرفع حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس في فلسطين إلى 58 بحسب (وكالة الأنباء الرسمية).



وأشارت إلى تسجيل 104 حالات تعاف في فلسطين، بينها 73 في محافظة الخليل، و29 في محافظة نابلس، وحالتان في محافظة جنين، ما يرفع عدد حالات التعافي في فلسطين إلى 1770.



وأوضحت الصحة أن 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 2327 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.



توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات:

محافظة القدس (151): مدينة القدس 96، قطنة 1، مخيم قلنديا 5، الرام 12، عناتا 3، كفر عقب 6، العزيرية 20، بيت سوريك 6، جبع 1، الجيب 1.



محافظة رام الله والبيرة (52): مدينة رام الله 26، البيرة 9، بيرزيت 2، نعلين 3، دير أبو مشعل 1، كوبر 2، دير جرير 1، عارورة 2، بيت عور 1، مخيم الجلزون 2، جفنا 2، أبو شخيدم 1.



محافظة الخليل (199): مدينة الخليل 23، بيت أولا 5، يطا 39، تفوح 2، بني نعيم 2، دورا 47، السموع 1، بيت أمر 11، ترقوميا 1، سعير 3، مخيم العروب 2، مخيم الفوار 27، صوريف 1، نوبا 2، بيت عوا 29، إذنا 4.



محافظة طولكرم (2): مدينة طولكرم 1، صيدا 1.



محافظة بيت لحم (14): مدينة بيت لحم 12، مخيم الدهيشة 1، الدوحة 1.





محافظة جنين (19): اليامون 1، ميثلون 3، كفر دان 15.



محافظة نابلس (5): مدينة نابلس 1، طلوزة 3، عزموط 1.



محافظة أريحا والأغوار (22): مدينة اريحا 15، مخيم عقبة جبر 7.



محافظة قلقيلية (58): قلقيلية 49، جيت 8، كفر ثلث 1.



محافظة طوباس (10): طوباس 5، الفارعة 4، طمون 1