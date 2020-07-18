اشتية: منحنى الوباء ما زال صاعداً لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية، ان منحنى الوباء مازال صاعداً، وذلك بعد اجتماعين عقدا صباح اليوم السبت، للجنة الطوارئ العليا ولجنة الوبائيات.

واشار اشتية في تصريح مقتضب له عبر"فيسبوك" الى عقد اجتماعين صباح اليوم للجنة الطوارئ العليا لمنع تفشي فيروس كورونا لبحث الإجراءات الوقائية للاسبوع الحالي، وثم اجتماع للجنة الوبائيات لدراسة سيناريوهات انتشار الوباء حتى نهاية العام ووضع خطط للتعامل مع كل سيناريو.

وأكد اشتية أن منحنى الوباء ما زال صاعدا؛ "لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي ليستطيع التعامل مع أسوء السيناريوهات، وكذلك تحقيق التوازن بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية".

ودعا المواطنين لمزيد من الالتزام لكسر منحنى الاصابات.