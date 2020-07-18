شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى لأسبوع

الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى لأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قررت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، إبعاد الحارس في الأقصى رجائي الترهي، عن المسجد مدة أسبوع، بعد اعتقاله لساعات والتّحقيق معه.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الحارس الترهي من أمام مصلى باب الرحمة، بعد منعه أحد جنود الاحتلال من تدنيس المصلى بحذائه.

وتزامن اعتقال الترهي، مع اعتقال الشاب عمر محيسن أثناء أدائه الصلاة في منطقة باب الأسباط، وقررت سلطات الاحتلال إبعاده عن المسجد 15 يومًا، بعد نقله لمركز تحقيق القشلة في القدس.

أخبار ذات صلة

عريقات: نُطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية ومراقبة لسجون الاحتلال

عريقات: نُطالب بإرسال بعثة تحقيق دولية ومراقبة لسجون الاحتلال

شاهد: صور المناورة التدريبية لمحاكاة وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني بغزة

شاهد: صور المناورة التدريبية لمحاكاة وقوع إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني بغزة

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

الصحة: تسجيل 532 إصابة بفيروس (كورونا) و104 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الصحة: تسجيل 532 إصابة بفيروس (كورونا) و104 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اشتية: منحنى الوباء ما زال صاعداً لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي

اشتية: منحنى الوباء ما زال صاعداً لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مخيم طولكرم

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مخيم طولكرم

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

النضال: شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى لأسبوع

الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى لأسبوع

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مخيم طولكرم

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مخيم طولكرم

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

فلسطين للدراسات: 69 حالةاعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الاول من العام الحالي

فلسطين للدراسات: 69 حالةاعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الاول من العام الحالي

قوة خاصة من الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

قوة خاصة من الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة

منوعات

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على &#34;انستجرام&#34;.. والفنانون يتفاعلون

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام".. والفنانون يتفاعلون

إليسا تهاجم حكومة بلادها: &#34;لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها: "لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن"

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

عربي

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)