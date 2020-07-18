الاحتلال يبعد الحارس رجائي الترهي عن الأقصى لأسبوع

قررت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، إبعاد الحارس في الأقصى رجائي الترهي، عن المسجد مدة أسبوع، بعد اعتقاله لساعات والتّحقيق معه.







واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الحارس الترهي من أمام مصلى باب الرحمة، بعد منعه أحد جنود الاحتلال من تدنيس المصلى بحذائه.

رام الله - دنيا الوطنوتزامن اعتقال الترهي، مع اعتقال الشاب عمر محيسن أثناء أدائه الصلاة في منطقة باب الأسباط، وقررت سلطات الاحتلال إبعاده عن المسجد 15 يومًا، بعد نقله لمركز تحقيق القشلة في القدس.