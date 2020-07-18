تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مخيم طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب عشريني من مخيم طولكرم، وهو عامل بالداخل.



وأكد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع فرق الطب الوقائي والجهات المختصة ذات العلاقة لتتبع الخارطة الوبائية وحصر المخالطين، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.