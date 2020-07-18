صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

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رام الله - دنيا الوطن

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم، مذكرة تفاهم مع الحكومة الالمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن برنامج الوصول لسوق العمل بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الخدمات وفي مقدمتها خدمات التشغيل.



ووقع المذكر عن الصندوق المدير التنفيذي الأستاذ مهدي حمدان، ومديرة البرنامج الوصول لسوق العمل السيدة هايكي كنوب عن (GIZ)، بحضور وزير العمل، رئيس مجلس ادارة الصندوق د. نصري أبو جيش والسيدة هانا ايلغا نائب مدير التعاون الدولي في وزارة التعاون الاقتصادي الألماني ووكيل وزارة العمل سامر سلامة والوكيل المساعد للتعاون الدولي بوزارة العمل رامي مهداوي والسيدة فاطمة عصفور مستشار (GIZ).



وبموجب المذكرة، فإن المؤسستين ستشرعان بوضع حجر الأساس لتوقيع اتفاقيات خاصة بتنفيذ تدخلات مشتركة ضمن البرنامج.



وفي كلمة له خلال توقيع الاتفاقية، قال الوزير أبو جيش إن المذكرة تهدف الى تعميق وتعزيز التعاون بين الصندوق والوكالة الالمانية من خلال برنامج الوصول لسوق العمل والتنسيق المشترك وتنفيذ عدد من التدخلات واعتماد الصندوق من الشركاء الاستراتيجيين، وتحديداً في مجال تعزيز التشغيل الذاتي.



وأضاف أبو جيش ان مهمة صندوق التشغيل تشمل مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أن هناك اهمية لتنويع دوره في تنسيق وتنفيذ التدخلات الفاعلة في مجال التشغيل وبشكل خاص تعزيز الخدمات المقدمة والمطابقة بين العرض والطلب في سوق العمل.



من جانبها، أكدت ايلغا على البعد الاستراتيجي للمذكرة من حيث أهمية دور صندوق التشغيل في خلق فرص العمل وتقديم خدمات التشغيل المتنوعة والشراكة الاستراتيجية التي يحظى بها الصندوق مع أهم المؤسسات الوطنية التي تعنى بقضايا سوق العمل والتشغيل، معبرة عن تطلعها لتعزيز هذه الشراكة ونتائج هذا التعاون.



بدوره، قال حمدان ان "الصندوق" يسعى نحو تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين وهذا التعاون يعتبر خطوة مهمة باتجاه تعزيز امكانات الصندوق نحو القيام بدوره الوطني المنوط به، حيث تشمل هذه الشراكة توفير الدعم الفني للصندوق والعمل على تنسيق وتبادل المعلومات وتنفيذ تدخلات فاعلة ضمن البرنامج.



من جهتها أشارت كنوب إلى أن برنامج الوصول لسوق العمل يتم بالشراكة الرئيسية مع وزارة العمل وبالتعاون مع شركاء اساسيين في مجال التشغيل، مشيرة إلى أن التعاون مع الصندوق يؤسس لشراكه مهمة جدا في اطار تعزيز هذا البرنامج لتحقيق الغايات المشتركة.