الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

الرئيس التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

دعم الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحزاب والكتل البرلمانية بتقديم مقترحاتها حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.



وبحسب وكالة (سبوتنيك) فقد تم تحديد الآجال إلى يوم الأربعاء 23 يوليو المقبل.



ووجه الرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.



وكان سعيد قد بعث برسالة لرئيس البرلمان، أعلمه من خلالها قبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.