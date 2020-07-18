السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية، عقب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فإنه يأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين المصريين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.



وأكدت الصحيفة، أنه يؤكد القانون الجديد، "حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، وعبره يتم تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض".