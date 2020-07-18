عربي

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية، عقب موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فإنه يأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين المصريين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وأكدت الصحيفة، أنه يؤكد القانون الجديد، "حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، وعبره يتم تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض".

أخبار ذات صلة

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح

مقتل عميد ركن في الجيش العراقي بهجوم مسلح

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

عضو بمفاوضات سد النهضة: السودان لم يعرض تنازل مصر عن حصتها

عضو بمفاوضات سد النهضة: السودان لم يعرض تنازل مصر عن حصتها

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

الصحة العراقية: تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة رافضة للاستيطان على جبل صبيح

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

صندوق التشغيل والحكومة الالمانية يوقعان مذكرة تفاهم ضمن برنامج الوصول لسوق العمل

فلسطين للدراسات: 69 حالةاعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الاول من العام الحالي

فلسطين للدراسات: 69 حالةاعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الاول من العام الحالي

قوة خاصة من الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

قوة خاصة من الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت

التعليم تنهي تدريباً خاصاً لتطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية في التعليم الالكتروني

التعليم تنهي تدريباً خاصاً لتطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية في التعليم الالكتروني

تقرير: مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي لضم المستوطنات

تقرير: مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي لضم المستوطنات

منوعات

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى &#34;بقشيش&#34; لمشاهير هوليوود

وصل لثلاثة ملايين دولار.. شاهد أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: &#34;محدش بيسلم من لسانه&#34;

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: "محدش بيسلم من لسانه"

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على &#34;انستجرام&#34;.. والفنانون يتفاعلون

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام".. والفنانون يتفاعلون

إليسا تهاجم حكومة بلادها: &#34;لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها: "لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن"

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

عربي

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

الرئيس التونسي يطالب الأحزاب بتقديم مقترحاتها لاختيار بديل لرئيس الوزراء

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

السيسي يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)