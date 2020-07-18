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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت كما هو موضح أدناه.



أسعار الخضروات:



خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل



خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل



خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل



خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل



بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل



بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل



بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل



بامية بلدية: 8 شيكل



بامية مصرية: 6 شيكل



ملوخية: 1 ك = 2 شيكل



ليمون: 1ك = 4 شيكل



و3ك = 10 شيكل



بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل



باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل



كوسا: 8 – 10 ك = 10 شيكل



فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل



لوبياء: 1ك = 4 شيكل



دوالي: 1ك = 8 شيكل



دوالي زيتاني: 12 شيكل



فلفل: 1 ك = 2 شيكل



فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل



و2ك = 5 شيكل



فقوس: 5 ك = 10 شيكل



فقوس كبير: 7 ك = 10 شيكل



ملفوف أحمر: 2 شيكل



يقطين: 1ك = 3 شيكل



الجزر: 1ك = 2 شيكل



و2ك = 3 شيكل



تومة (وقية): 3 شيكل



أسعار الفواكه:



بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شيكل



بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شيكل



شمام: 5 – 7 ك = 10 شيكل



جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شيكل



موز: 1 ك = 4 – 5 شيكل



تفاح فوجي: 6 شيكل



تفاح عانا: 4 – 5 شيكل



عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل



خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شيكل



خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل



مشمش: 1ك = 7 شيكل



أجاص: 5 – 6 شيكل



مانجا شيلي: 7 شيكل



كيوي: 1 ك = 5 شيكل



الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شيكل



سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شيكل



سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شيكل.