شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم السبت كما هو موضح أدناه.

أسعار الخضروات:

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 8 – 10 ك = 10 شيكل

بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  1 ك = 2 شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شيكل

بامية بلدية: 8 شيكل

بامية مصرية:  6 شيكل

ملوخية: 1 ك = 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4  شيكل

و3ك = 10 شيكل

بصل بلدي:   8 – 10 ك = 10 شيكل

باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل

كوسا: 8 – 10 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 4  شيكل

دوالي: 1ك = 8 شيكل

دوالي زيتاني: 12 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك =  3 شيكل

و2ك = 5 شيكل

فقوس: 5 ك = 10 شيكل

فقوس كبير: 7 ك = 10 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

و2ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

أسعار الفواكه:

بطيخ سدلس بدون بزر: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بطيخ بزر: 10 – 12 ك = 10 شيكل

شمام: 5 – 7 ك = 10 شيكل

جودة أقل: 8 – 10 ك = 10 شيكل

موز: 1 ك = 4 – 5 شيكل

تفاح فوجي: 6 شيكل

تفاح عانا: 4 – 5 شيكل

عنب: 1ك = 4 – 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شيكل

خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل

مشمش: 1ك = 7 شيكل

أجاص:  5 – 6 شيكل

مانجا شيلي: 7 شيكل

كيوي: 1 ك = 5 شيكل

الذرة: 15 – 16 كوز = 10 شيكل

سانتروزة حمراء: 1ك = 4 – 5 شيكل

سانتروزة صفراء: 1ك = 7 شيكل.

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