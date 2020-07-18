التعليم تنهي تدريباً خاصاً لتطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية في التعليم الالكتروني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

انهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تدريباً

خاصاً على برنامج "Moodle" لأكثر من 30 محاضراً في جامعة فلسطين التقنية خضوري وكلية الأمة الجامعية في القدس، ضمن مساعيها لتطوير التعليم الالكتروني في ظل

استمرار جائحة كورونا.



ويهدف البرنامج التدريبي الذي مولته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" إلى تطوير المهارات والقدرات الرقمية للمحاضرين في التعليم الالكتروني.



وفي هذا الإطار أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس بالتدريب، وقدم شكره للجهة المانحة على هذا التعاون الفعال، وأكد على مواصلة الوزارة تقديم كل ما يمكن لمؤسسات التعليم العالي لتطوير ودعم التعليم الالكتروني ولا سيما مع استمرار جائحة الكورونا التي تضرب العالم بأسره.