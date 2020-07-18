دولي

روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس (كورونا)

روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس (كورونا).

وخلال خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس (كورونا)، قال روحاني: إن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس، رغم أن البيانات الرسمية أفادت بتسجيل إيران حتى الآن نحو 270 ألف إصابة و13791 حالة وفاة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر الرئيس الإيراني أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.

وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".

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