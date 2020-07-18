الاحتلال يجبر مقدسياً ونجله على هدم منزليهما

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي محمد أبو تركي ونجله عصام على هدم منزلهما في خلة عبد في جبل المكبر بالقدس المحتلة ذاتيا.



وقال عصام: إنه أُجبر ووالده على هدم المنزلين لتفادي دفع عشرات آلاف الشواكل، تكلفة قيام آليات بلدية القدس بهدم المنزلين.



وأوضح أنه بنى المنزلين ووالده منذ عام 2013، ومنذ ذلك الوقت فرضت عليهم بلدية الاحتلال مخالفة بناء بقيمة 70 ألف شيكل، بحجة البناء بدون ترخيص، ومنذ ذلك الحين يدفعون قيمة المخالفة بالتقسيط.



وأشار إلى أنه صدر قرار هدم المنزلين منذ نحو عامين، ومنذ ذلك الحين قدم محاميهم استئنافا على القرار عدة مرات، وآخر قرار صدر عن المستشار القضائي للحكومة ومدير هدم المنازل في بلدية القدس منحهما مهلة لمدة 21 يوما لهدم المنزلين ذاتيا.



وأشار إلى أن شرطة الاحتلال اتصلت عليه يوم الأربعاء الماضي وأبلغته أنه في حال لم يهدم المنزلين ذاتيا، ستأتي الجرافات لهدمهما يوم الخميس أو الأحد.



وأكد عصام أنه بالرغم من هدم المنزلين إلا أنهم سيبقون صامدين في أرضهم، وسيعيشون في خيمة ولن يتركوا مدينة القدس.



ويقطن المقدسي محمد أبو تركي في منزله مع زوجته و3 أولاد، ونجله عصام يعيش مع زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 12 عاما وأصغرهم 6 سنوات.