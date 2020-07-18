الاحتلال يعتقل حارساً ومصلياً من المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية حارس المسجد الأقصى رجائي الترهي من أمام مصلى باب الرحمة.



وأفادت مصادر محلية بأن اعتقال الحارس الترهي جاء بعد منعه أحد جنود الاحتلال من تدنيس المصلى بحذائه.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر محيسن خلال أدائه الصلاة في منطقة باب الأسباط.



ونقل الاحتلال الشاب محيسن الى مركز تحقيق القشلة في القدس المحتلة.



كذلك قررت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية تأجيل محاكمة الشاب عرين الزعانين ليوم الثلاثاء القادم، علماً بأنه اعتقل بتاريخ 7/6/2020 من منزله في حي وادي الجوز.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وأجرت عمليات تضييق على السكان تدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتوقيف للمركبات.



وتتعرض مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى خاصة لهجمة إسرائيلية خطرة تستهدف تهويده وإفراغه من المسلمين مع تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد وخاصة في المنطقة الشرقية منه.



وكانت منظمات استيطانية قد دعت إلى اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، وذلك من تاريخ 27-7 وحتى 30-7، وتنظيم حملة تهويد دعماً لقرار سلطات الاحتلال إغلاق باب الرحمة.