الداخلية: اليوم إجراء مناورة تُحاكي اكتشاف إصابة (كورونا) في حي النصر بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفذ وزارتا الداخلية والصحة مناورة تدريبية مشتركة، صباح اليوم عند الساعة الحادية عشر، تُحاكي اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) في حي سكني مكتظ بمنطقة النصر شمال مدينة غزة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب: إن المناورة تشمل كيفية التعامل مع الإصابة، وإغلاق المنطقة السكنية، وفرض حظر التجوال في تلك المنطقة، مع تنفيذ الفصل الكامل بين كافة المحافظات.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم: إن " المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية وزيادة الكفاءة لدى الجهات الحكومية، في التعامل مع أية تطورات بخصوص مواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خاصة في ظل ازدياد الخطورة، وتفشي الفيروس في دول الجوار".