14 مليون مصاب بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) حاجز 14 مليون إصابة، في أحدث إحصائية للوباء.



ووفق جامعة (جونز هوبز) فإن الإصابات وصلت إلى 14,107,052 إصابة، في حين تحاول دول عديدة الوصول إلى لقاح يستطيع أن يقضي على الوباء المتفشي.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 138,290 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و595,660 حالة إصابة، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني، مسجلة 76,688 حالة وفاة، ومليوني إصابة.



وجاءت الهند في المركز الثالث، مسجلة 25602 حالة وفاة، وأكثر من مليون حالة إصابة.



وفي المركز الرابع، روسيا، مسجلة 12,123 حالة وفاة، و759,203 حالة إصابة.