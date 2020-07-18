دولي

لليوم الثالث على التوالي.. أمريكا تُسجل حصيلة قياسية لإصابات (كورونا)

لليوم الثالث على التوالي.. أمريكا تُسجل حصيلة قياسية لإصابات (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.

وحسب بيانات نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) فقد أظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة.

وأكدت الشبكة، أنه ارتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى 139,128 شخصاً.

يذكر أنه على مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

أخبار ذات صلة

14 مليون مصاب بفيروس (كورونا) حول العالم

14 مليون مصاب بفيروس (كورونا) حول العالم

أمريكا: أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

أمريكا: أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة التركية: تسجيل 926 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال يوم

الصحة التركية: تسجيل 926 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال يوم

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1929 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1929 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قناة (كان): 300 شخص يتظاهرون مطالبين نتنياهو بالاستقالة

قناة (كان): 300 شخص يتظاهرون مطالبين نتنياهو بالاستقالة

بريطانيا تعيد فرض الحجر الصحي المحلي في حال ازدياد بؤر الوباء

بريطانيا تعيد فرض الحجر الصحي المحلي في حال ازدياد بؤر الوباء

شاهد: الأمن الروسي يحبط هجوماً في خاباروفسك

شاهد: الأمن الروسي يحبط هجوماً في خاباروفسك

المبعوث الروسي لعملية السلام يجري سلسلة اتصالات بهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

المبعوث الروسي لعملية السلام يجري سلسلة اتصالات بهدف استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطن بالخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن بالخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الشيخ صلاح: استراتيجيتنا واضحة بالحفاظ على حقنا الأبدي بكل المسجد الأقصى

الشيخ صلاح: استراتيجيتنا واضحة بالحفاظ على حقنا الأبدي بكل المسجد الأقصى

مستوطنون يعتدون على مواطنين ويمنعونهم من الوصول لمنازلهم في الخليل

مستوطنون يعتدون على مواطنين ويمنعونهم من الوصول لمنازلهم في الخليل

محافظ طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة واد الفارعة

محافظ طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة واد الفارعة

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بأمريكا

الخارجية الفلسطينية: تسجيل 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بأمريكا

محافظ قلقيلية: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) وإجمالي الاصابات 61

محافظ قلقيلية: تسجيل إصابتيْن جديدتيْن بفيروس (كورونا) وإجمالي الاصابات 61

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون خياما على قمة جبل صبيح جنوب نابلس

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة (كورونا).. الضفة الغربية تشهد إغلاقا شاملاً

تنفيذا لقرارات الحكومة لمواجهة (كورونا).. الضفة الغربية تشهد إغلاقا شاملاً

منوعات

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

ظهور جريئ لياسمين عبد العزيز وزوجها على البحر

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

تدهور حالة النجمة الهندية أشواريا راي بعد إصابتها بـ(كورونا)

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

ماذا فعل محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام؟

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على &#34;انستجرام&#34;.. والفنانون يتفاعلون

صورة جديدة لرجاء الجداوي عبر حسابها على "انستجرام".. والفنانون يتفاعلون

إليسا تهاجم حكومة بلادها: &#34;لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها: "لا شغل ولا مصاري الله ينتقم منكن"

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

وفاة فنان سعودي بعد إصابته بفيروس (كورونا)

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

روان بن حسين ترد على رواية طلبها تسجيل جزيرة باسمها

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان سناء شافع لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

شيما عادل تتهم لاعب كرة قدم بسرقتها والاعتداء عليها وإنكار زواجهما العرفي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

قبلة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي ضد سلاف فواخرجي

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة غير محلية بفيروس (كورونا)

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

هزتان أرضيتان تضربان مدينة دير الزور شرق سوريا

عضو بمفاوضات سد النهضة: السودان لم يعرض تنازل مصر عن حصتها

عضو بمفاوضات سد النهضة: السودان لم يعرض تنازل مصر عن حصتها

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة 2613 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة