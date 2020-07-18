لليوم الثالث على التوالي.. أمريكا تُسجل حصيلة قياسية لإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.



وحسب بيانات نشرتها جامعة (جونز هوبكنز) فقد أظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة.



وأكدت الشبكة، أنه ارتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في الولايات المتحدة إلى 139,128 شخصاً.



يذكر أنه على مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.