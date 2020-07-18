وفاة مواطنيْن اثنين بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطن (60 عامًا) من بيت عوا بمحافظة الخليل.



واوضحت الوزارة في تصريح صحفي، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أن المواطن توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأعلنت صباح اليوم وفاة موطن (77 عامًا) من الرام في مستشفى هوغو تشافيز متأثرا باصابته بفيروس (كورونا).



وارتفعت الحصيلة الاجمالية للوفيات بالفيروس إلى 56 حالة منذ تفشي الوباء في فلسطين آذار/ مارس المنصرم.