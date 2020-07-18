شؤون فلسطينية

محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة كفر ذان عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة كفر ذان عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة كفرذان غرب جنين ، لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 2020/7/18 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 2020/7/23 وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة الى 17 حالة.

وقال الرجوب: إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة ، داعيا الجميع الالتزام التام لنتمكن من تجاوز هذه الحالة.

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