محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة كفر ذان عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة كفرذان غرب جنين ، لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 2020/7/18 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 2020/7/23 وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة الى 17 حالة.



وقال الرجوب: إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة ، داعيا الجميع الالتزام التام لنتمكن من تجاوز هذه الحالة.