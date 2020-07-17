الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4188.



وأفاد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح له، اليوم الجمعة، بتسجيل 703 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 86474، مضيفا أنه تم تسجيل 27302 حالة تعاف حتى اللحظة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.